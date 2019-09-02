 

Премьер-министр Грузии Бахтадзе подал в отставку

02 сентября 2019 г. 12:54
Источник: РБК-Украина
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подал в отставку.

Об этом он cообщил на своей станице в Facebook.

Бахтадзе заявил, что "выполнил свою миссию на данном этапе" и решил уйти в отставку.

"Стратегическая основа развития была создана, реализована, и поэтому я решил уйти в отставку, потому что я считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе", - написал он.

После этого лидер парламентского большинства Георгий Вольский заявил, что кандидатура нового премьер-министра будет названа 3 сентября после заседания политсовета правящей партии "Грузинская мечта".

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