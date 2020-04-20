Премьер-министр Украины виртуально посетит Германию

20 апреля 2020 г. 12:47
Источник: Укринформ
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня совершит первый официальный визит в Германию, который состоится в виртуальной форме. Его анонсировал официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«В понедельник (20 апреля) состоится первый визит украинского Премьер-министра Шмыгаля в Германию. С учетом обстоятельств, понятно, что он состоится в виртуальной форме», - сказал Зайберт.

По его словам, на повестке дня переговоров с канцлером Ангелой Меркель, которые состоятся в 15 часов по берлинскому времени, стоят «двусторонние вопросы германо-украинских отношений, процесс реформ в Украине и, конечно, состояние выполнения Минских соглашений, которые имеют целью привести к завершению конфликта на востоке Украины».

Также главы правительств обсудят мероприятия, предпринимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Тelegram-канале, что 20 апреля посетит Германию.

«Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель. Будем обсуждать дальнейшее сотрудничество, финансовую поддержку и ход реформ в Украине», - написал Шмыгаль.

 

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