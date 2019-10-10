В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского (прямая трансляция)

Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится сегодня, 10 октября, в Киеве.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила в Facebook, что встреча Зеленского с журналистами будет длиться около 10 часов.

По ее словам, в список аккредитованных журналистов не попали те, которые предоставляли от редакции больше людей, чем было обусловлено требованиями пресс-службы; у которых не было удостоверения журналиста; которые написали после окончания срока аккредитации.

Старт пресс-марафона Зеленского запланирован на 10:00.

По информации ОП, на встречу с президентом аккредитовались более 300 журналистов.

Пресс-марафон с Зеленским

Напомним, в Офисе президента вчера днем, 9 октября, анонсировали встречу Зеленского с журналистами в формате пресс-марафона, который продлится в течение всего дня. Как пояснили в ОП, в Kyiv Food Market Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов: представители СМИ будут задавать вопросы главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут сменять друг друга каждые полчаса.