Президент ЕС опасается, что украинцы могут пострадать от самих себя

Президент Европейского совета Дональд Туск в ходе открытия саммита "Украина - ЕС" в Киеве выразил опасение, что украинцы могут потерпеть поражение от самих себя.

"Сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не победить, вы слишком сильные, но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны быть едины и избегать внутренних конфликтов. Мы сможем преодолеть вызовы нынешнего времени только если объединимся. Нет ничего хуже распада сообщества из-за современных угроз. Да, демократия - это разногласие взглядов и конкуренция, но это и также постоянный поиск консенсуса. Поэтому ваша самая главная задача сегодня - построение современного государства, которое беспокоится о своих гражданах, избегает коррупции и уважает наивысшие стандарты современной жизни", - сказал Дональд Туск.

Президент Европейской комиссии Жан Клод Юнкер, в свою очередь, отметил большой прогресс, которого Украина уже достигла в проведении реформ, но призвал ускорить и интенсифицировать борьбу с коррупцией.