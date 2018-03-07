Президент Германии отказался менять гимн страны на гендерно нейтральный

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отклонил инициативу, направленную на замену нескольких строк в официальном немецком гимне, передает в среду сайт немецкого издания "Заарбрюкер цайтунг".

"Нет, я против того, чтобы менять слова гимна", - сказал Ф.-В.Штайнмайер в интервью изданию.

Ранее против изменения текста национального гимна Германии также высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В воскресенье Уполномоченная по вопросам равноправия полов в германском министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг заявила, что текст гимна Германии необходимо править, чтобы сделать его гендерно нейтральным.

Так, К.Розе-Меринг предложила заменить слово "отечество" на "родина", а также слово "братски" в строке "братски сердцем и рукой" на "отважно".

По данным радиостанции "Немецкая волна", политик ссылалась на опыт Австрии и Канады, которые ранее внесли поправки в тексты своих национальных гимнов. В частности, власти Австрии заменили слово "сыновей" на строку "родина великих дочерей и сыновей".

Стихи, которые написал поэт Генрих Гоффман фон Фаллерслебен в 1841 году, легли в основу гимна, музыку к которому написал Йозеф Гайдн. Версия гимна, которая официально исполняется сейчас, была принята после объединения Германии.