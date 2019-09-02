Президент хочет легализовать казино и добычу янтаря до декабря

Во время встречи с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова.

Принять законы о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря до 1 декабря 2019 года. Ответственные - Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - отметил Зеленский