Президент Кыргызстана уходит в отставку

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что уходит в отставку.

Об этом в его заявлении на официальном сайте главы государства страны.

По его словам, назначение нового правительства не сняло напряжение, и люди до сих пор требуют его отставки, а ситуация близка к двустороннему конфликту.

"С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям", — заявил Жээнбеков.

Он заявил, что для него нет ничего ценнее мира, спокойствия и единства в Кыргызстане, а также жизни каждого из граждан.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", — сообщил Жээнбеков.

Также он призвал вывести протестующих с улиц и вернуться к мирной жизни.

Напомним, политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, которые состоялись 4 октября.

В ночь на 6 октября сторонники оппозиции захватили офис президента и здание парламента.

Также во время протестов сторонники политика Садира Жапарова освободили его из заключения, где он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника.

Впоследствии депутаты на экстренном заседании парламента выдвинули Жапарова на пост премьера — парламент поддержал назначение.