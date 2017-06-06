Президент Литвы заявила об агрессивной милитаризации РФ в районе Калининграда

06 июня 2017 г. 15:37
Источник: РБК - Украина
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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте заявила об агрессивной милитаризации Российской Федерации в районе Калининграда.

Об этом сообщили в пресс-службе главы по результатам государственного визита президента в Эстонию.

"Литва и Эстония сталкиваются с одними и теми же угрозами безопасности: продолжающаяся агрессивная милитаризация Калининграда, направленная против Запада", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в число угроз безопасности вошли также кибератаки со стороны Российской Федерации. Кроме того, по словам президента, Эстония в Совете ЕС должна сосредоточиться на сотрудничестве ЕС-НАТО в укреплении продолжающейся поддержки Украины, Грузии и других восточных партнеров ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве 5 июня 2017 года началось возведение защитного ограждения на границе с Россией. До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.
 

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