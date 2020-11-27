Президент назначил главой Харьковской ОГА Айну Тимчук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Соответствующий указ № 522/2020 Глава государства подписал 27 ноября, сообщается на на сайте Президента Украины.

Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Айне Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на должности. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Справка. Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности «Управление трудовыми ресурсами», а в 2004 году – Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год – заместитель главы Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах – заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность главы Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.