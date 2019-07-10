Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна новым главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом стало известно во время рабочего визита президента в Борисполь.

Бно-Айриян родился в столице Азербайджана Баку. Школу окончил во Львове, а затем учился в Киевском национальном университете имени Шевченко по специальности "Международные экономические отношения".

В течение 2010-2013 годов Бно-Айриян был советником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. Также он был советником премьер-министра Николая Азарова.

В 2015-2016 годах Бно-Айриян возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Министерстве энергетики и угольной промышленности. Он был директором по коммуникациям и международного сотрудничества предприятия, а впоследствии занял должность заместителя директора "НЭК "Укрэнерго"