Президент одобрил реформу ГБР, Труба лишится должности

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил перезагрузку Государственного бюро расследований, соответствующий законопроект № 2116 он подписал во вторник, 24 декабря.

Согласно закону, Госбюро расследований будет не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом.

Директор Госбюро расследований назначается президентом по представлению конкурсной комиссии. Такую комиссию оставили в составе девяти человек, как и было определено ранее: по три человека от президента, парламента и три кандидатуры международных партнеров, утвержденные правительством.

Работу комиссии будет обеспечивать не секретариат Кабмина, а Офис президента. Заседания конкурсной комиссии будут транслировать не на правительственном сайте, а президентском.

Президент получил право уволить директора ГБР в таких случаях: заявление по собственному желанию, назначение на другую должность, 65-летний возраст, состояние здоровья, недееспособность, уголовное/коррупционное преступление, прекращение украинского гражданства, смерть, необоснованные активы.

Кроме того, в список причин для увольнения добавили пункт "вывод Дисциплинарной комиссии о грубом нарушении правил профессиональной этики".

По таким же причинам директор ГБР может уволить своих заместителей.

Если до этого руководителя ГБР и его заместителей назначали по результатам конкурса и они должны вместе принимать важные решения, то теперь директор ГБР сам назначает себе трех заместителей и определяет их обязанности.

Парламентский контроль за деятельностью Государственного бюро расследований теперь усиливается. Нардепы раз в год будут заслушивать отчет директора ГБР о результатах деятельности органа за год.

По итогам обсуждения Рада утверждает отчет и признает работу директора ГБР удовлетворительной или неудовлетворительной - а это основание для увольнения. Кроме того, по крайней мере треть состава ВРУ (150 нардепов) могут в любой момент инициировать внеочередной отчет директора Госбюро.

Также при некоторых условиях не проводится конкурс для назначения на должности в Госбюро расследований.

Согласно закону, допускается перевод работника ГБР с терруправления центрального аппарата; госслужащие в системе ГБР без обязательного конкурса могут быть переведены на равнозначную или должность уровнем ниже.

Представителей рядового и начальствующего состава могут переводить по их инициативе, инициативе прямых руководителей/начальников, руководителей других учебных заведений, учреждений системы ГБР.

По новым правилам положение о Совете общественного контроля и порядке его формирования будет утверждать не Кабмин, а президент по представлению директора ГБР.

Совет общественного контроля разработает и утвердит правила профессиональной этики сотрудников ГБР (отметим - нарушения правил профессиональной этики, зафиксированные в заключении дисциплинарной комиссии) - повод для увольнения как директора ГБР, так и его заместителей.