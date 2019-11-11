Президент отметил наградой харьковского профессора

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.
Соответствующий Указ №834 / 2019 опубликован на сайте президента.
Среди награжденных – Абаджян Гаррия Артушевич - первый проректор, заведующий кафедрой Харьковского национального университета искусств имени Котляревского.
Президент наградил харьковчанина за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом князя Ярослава Мудрого V степени.