Президент отметил наградой харьковского профессора

11 ноября 2019 г. 12:17
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

Соответствующий Указ №834 / 2019 опубликован на сайте президента.

Среди награжденных – Абаджян Гаррия Артушевич - первый проректор, заведующий кафедрой Харьковского национального университета искусств имени Котляревского.

Президент наградил харьковчанина за значительный личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

 

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