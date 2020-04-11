Президент отреагировал на петицию о возвращении Супрун на должность главы Минздрава

11 апреля 2020 г. 18:12
Источник: ZN.UA
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Президент Украины Владимир Зеленский предоставил ответ на петицию "Вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения Украины". Петицию опубликовали 23 марта, с того времени она набрала 27 413 голосов из 25 тысяч необходимых.

В своем ответе Зеленский отметил, что главой Минздрава назначен Владимир Степанов, приоритетами которого является борьба с коронавирусом и продолжение медицинской реформы.

"Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию и понимание необходимости продолжения трансформации отрасли здравоохранения, особенно в этот чрезвычайно сложный для каждого из нас время, в связи с пандемией коронавирус COVID-19. Одновременно сообщаю, что Постановлением Верховной Рады Украины от 30 марта 2020 года № 550 Министром здравоохранения Украины назначен Максима Владимировича Степанова", - отметил Зеленский в ответе.

Он добавил, что с 1 апреля 2020 года в стране в соответствии с ЗУ "О государственные финансовые гарантии медицинского обслуживания населения" стартовала программа медицинских гарантий для всех видов медицинской помощи.

"В свою очередь Министр здравоохранения Украины Н.В.Степанов приоритетами в своей деятельности определил борьбу с коронавирусом и продолжение медицинской реформы, поскольку здоровье человека является одним из главных приоритетов развития страны", - написал Зеленский.

 

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