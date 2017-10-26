Президент ПАСЕ призвала Россию отменить запрет Меджлиса

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидес призвала Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ, передает "Крым.Реалии".

"Приветствую освобождение крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Поскольку они являются представителями Меджлиса - важной и традиционной структуры крымскотатарского сообщества. Их освобождение является шагом в правильном направлении. Я надеюсь, что после освобождения этих двух лидеров состоятся и другие", - сказала Кириакидес.

"Я также призываю российские власти отменить все ограничения в отношении Меджлиса крымскотатарского народа", - добавила президент ПАСЕ.

Напомним, 26 апреля 2016 года "верховный суд" Крыма запретил Меджлис, признав его экстремистской организацией. Инициатором процесса была так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская, которая заявила, что Меджлис якобы сотрудничает с организацией "Хизб ут-Тахрир", признанной в РФ террористической. После этого Меджлис и Курултай перешли в режим чрезвычайного положения, а центральный офис Меджлиса было решено перенести в Киев.

В сентябре Верховный суд России признал законным запрет Меджлиса.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН призвал РФ отменить запрет Меджлиса и гарантировать права крымских татар и украинский на территории полуострова. 22 апреля "власти" Крыма заявили, что не намерены пересматривать решение, а крымские татары якобы имеют возможность создавать общественные структуры для отстаивания и продвижения своих интересов.