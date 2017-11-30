Президент подписал изменения в госбюджет-2017, увеличивающий расходы на субсидии по коммуналке и зарплаты медикам

30 ноября 2017 г. 11:42
Источник: Интерфакс-Украина
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2191-VIII "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

"Закон обеспечивает решение самых неотложных, в том числе социально важных вопросов. Документ также направлен на эффективное и целевое использование бюджетных средств в 2017 году путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов", - сообщается на официальном сайте главы государства в четверг утром.

Законом, в частности предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенцию на осуществление мер социально-экономического развития отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.

Для продолжения финансирования в 2018 году законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда - остатков средств субвенции на меры по развитию системы здравоохранения в сельской местности.

 Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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