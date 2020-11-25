Президент подписал указ об увольнении Кучера - СМИ

Алексей Кучер этой неделе имел "жесткое собеседование" в Офисе президента. Результатом этой встречи стало принятие решения о его отставке с должности главы ХОГА. Как пишет Depo.Харьков, сегодня, 25 ноября, согласовать отставку Кучера должен Кабинет министров Украины.

Также агентство сообщает, что источник близкий к руководству Харьковского областного совета, подтвердил, что решение об отставке Кучера уже принято. Якобы президент Владимир Зеленский вечером вчера, 24 ноября, подписал указ об увольнении Кучера. Однако сегодня должно состояться формальное правительственное согласования этого решения.

Кроме этого, не исключено, что сегодня, 25 ноября, правительство согласует назначение на должность главы ХОГА руководительницы аппарата Днепропетровской ОГА Айны Тимчук.

В пресс-службе ХОГА информацию об отставке Кучера не комментируют.