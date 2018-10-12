Президент подписал закон о равных правах женщин и мужчин на воинской службе

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях».

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Так, реализация Закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, увеличению количества женщин на военной службе, в том числе на высших военных должностях. Это будет происхрдить потому, что закреплен принцип, по которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении своих обязанностей

Также предоставляются равные возможности и женщинам, и мужчинам по заключению контракта на прохождение военной службы. При этом, женщины могут заключать контракт на прохождение службы до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Кроме того, отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождения военных сборов мужчинами и женщинам.

Напомним, в начале осени ВР Украины поддержала во втором чтении законопроект №6109 о создании равных условий и возможностей для военной службы. Поддержали закон 247 депутатов.