Президент подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

01 апреля 2020 г. 10:01
Источник: РБК-Украина
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса. Об этом говорится на сайте Верховной рады. На сайте парламента написано, что закон "возвращен с подписью президента".

Законом 3268 разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской народной республики, Японии для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не определенных инструкцией для медицинского применения, при условии наличия доказанной эффективности в отношении лечения коронавирусной болезни и/или, если эти лекарства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Закон предусматривает:

  • возможность использования для лечения человека, у которого лабораторно подтвердили коронавирус, незарегистрированных лекарственных средств;
  • утверждение протоколов клинических исследований лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни COVID-19 и существенных поправок к последним в срок до 5 календарных дней;
  • принятие решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации таких лекарственных средств в срок, не превышающий 2 рабочих дня с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества, безопасности и эффективности лекарственных средств;
  • проведения экспертизы материалов клинических испытаний лекарственных средств для лечения COVID-19 и существенных поправок к ним, в срок до 5 календарных дней
  • осуществление Минздравом неотложного и постоянного обновления протоколов оказания медицинской помощи для лечения коронавируса, лекарственных средств и мониторинга безопасности и эффективности лекарственных средств, для лечения коронавирусной болезни.

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