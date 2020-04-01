Президент подписал закон об обеспечении лечения коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса. Об этом говорится на сайте Верховной рады. На сайте парламента написано, что закон "возвращен с подписью президента".

Законом 3268 разрешено применение незарегистрированных в Украине лекарственных средств, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Австралии, Израиля, Канады, Китайской народной республики, Японии для лечения коронавирусной болезни (COVID-19) в соответствующей стране, а также зарегистрированных лекарственных средств по показаниям, не определенных инструкцией для медицинского применения, при условии наличия доказанной эффективности в отношении лечения коронавирусной болезни и/или, если эти лекарства рекомендованы официальным органом одной из указанных выше стран для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Закон предусматривает: