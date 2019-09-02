Президент поручил Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве.

"Введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственный - Алексей Гончарук, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов", - сказал Зеленский.

Он также поручил объяснить обществу, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства, и, в первую очередь, защиту мелкого собственника.

"Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до первого декабря 2019 года. Ответственные - глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент поручил наполнить информацией о земельных участках Государственный земельный кадастр до 1 января 2021 года. Ответственными за выполнение поручения Зеленский назначил премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.