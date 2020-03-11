Президент представил нового министра обороны

Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана коллективу Минобороны. Напомним, Верховная Рада 4 марта назначила министром обороны Андрея Тарана по представлению Президента.

Таран родился 4 марта 1955 года в Германии в семье военного. В течение 1972-1977 гг. учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище по специальности "военный инженер-радиотехник». После службы в армии в 1987 году окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск ВСУ по специальности "Управление боевыми действиями".

В 1992-1995 гг. Таран работал в аппарате Минобороны. В это же время в 1993 г. прошел переподготовку в Институте международных отношений дипломатической службы.

В 1994 году - сотрудник Главного управления разведки Минобороны.

В течение 1995-1996 годов учился в Вашингтоне в Национальном университете обороны США, где получил степень магистра по специальности "Стратегия национальных ресурсов".

2008-2011 гг. - заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-2014 гг. - представитель Минобороны при представительстве Украины в ООН.

С апреля по август 2015 г. - представитель Украины в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

С сентября по ноябрь 2015 г. был назначен в состав рабочей группы по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске.

В декабре 2015 г. назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ, которую занимал до апреля 2016 г.

В 2016 г. уволен в запас в связи с достижением предельного возраста генеральской службы.