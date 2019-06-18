Президент сегодня встретится с канцлером Ангелой Меркель

18 июня 2019 г. 10:07
Источник: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетит с официальным визитом Федеративную Республику Германия.

Как сообщает пресс-служба президента, программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.

Так, глава украинского государства в резиденции президента Германии во дворце Бельвю  проведет переговоры с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером.

Планируется, что канцлер Германии Ангела Меркель встретит Зеленского в 12:30.

 

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