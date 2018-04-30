Президент Украины объявил о начале операции Объединенных сил на Донбассе

Президент Петр Порошенко официально объявил официально объявил о завершении антитеррористической операции и начале операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом он заявил во время заседания с представителями силовых ведомств.

"С сегодняшнего дня, 30 апреля 2018, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей завершается. Мы начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости нашего государства", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что за четыре года антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи.

"Не менее важным является тот факт, что формат АТО дал нам возможность провести президентские выборы - честные прозрачные, признанные международным сообществом... провести парламентские и местные выборы... Этот формат разрушил планы России, согласно которым одним из элементов гибридной войны было - не признавать украинскую власть и стараться навязать миру убеждение, что в Украине произошел государственный переворот", - добавил президент.

Порошенко также выразил надежду, что новый формат поможет вернуть захваченные боевиками территории.

"Уверен в том, что это не просто смена формата. Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля оккупированного Донбасса вернулась под суверенитет Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, 24 февраля вступил в силу закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Генштаб ВСУ во исполнение этого закона разработал документы о начале ООС вместо АТО.