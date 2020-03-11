Президент уволил харьковчанина с должности главы Киевской ОГА

11 марта 2020 г. 10:20
Источник: РБК-Украина
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Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента: "уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному ним заявлению". Вместе с тем, он назначил временно исполняющим обязанности главы Киевской ОГА Василия Володина, который занимал должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации, а до этого был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".

Напомним, Алексей Чернышов родился в Харькове, в 1999 году закончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "Экономика предприятия". В 2002 году окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.

В 1998 году Чернышов строил карьеру в инновационной IT отрасли - в компании Telesens - которая разрабатывала программные продукты для телекоммуникационного бизнеса как дочерняя структура немецкого Telesens AG. В 2002 году вместе с партнерами выкупил украинскую часть группы, которая стала самостоятельной компанией.

В начале 2000-х реализовал несколько успешных проектов с недвижимостью в Харькове, после чего начал сотрудничество с Концерном АВЭК. В 2004 приходит в компанию на позицию вице-президента по развитию, с ноября 2005-го - президент Концерна. С 2008 по 2013 - глава наблюдательного совета Концерна и группы АВЭК.

В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, основной задачей которой стало развитие масштабных проектов коммерческой недвижимости. В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию VI2 Partners, которая в 2017 году приобрела долю акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group. 

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