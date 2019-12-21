Президент ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности в Украине

21 декабря 2019 г. 20:15
1 просмотр

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

Президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.

Контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности в октябре 2019 года. 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.