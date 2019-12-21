Президент ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.

Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.

Президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.

Контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Напомним, Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности в октябре 2019 года.