Президент ввел в действие решение СНБО об усилении кибербезопасности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.
Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Офиса президента.
Президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.
Контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Напомним, Данилов возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности в октябре 2019 года.