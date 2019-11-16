Президента Сербии госпитализировали

16 ноября 2019 г. 17:37
Источник: Левый берег
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В Сербии вечером 15 ноября срочно госпитализировали президента Александра Вучича.

Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

Как указывается, глава государства попал в больницу из-за пролем с сосудами и сердцем.

"Генеральный секретариат президента Республики Сербия информирует общественность, что президент Республики Сербия Александр Вучич был направлен в Военно-медицинскую академию в Белграде 15 ноября из-за сердечно-сосудистых проблем", - говорится в заявлении ведомства.

Другие детали госпитализации президента и состояния его здоровья не раскрываются.

 

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