Президентом Латвии стал Эгил Левитс

29 мая 2019 г. 14:46
Источник: РБК-Украина

В  ходе парламентского голосования новым президентом Латвии стал юрист Эгил Левитс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отметим, на пост президента претендовали три кандидата - юрист Эгил Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Дидзис Шмитс. За кандидатуру Левитса проголосовали 61 депутат. Юрис Янсонс получил лишь 8 голосов "за" и 85 "против", Дидзис Шмитс - 24 голоса "за" и 69 "против".

Левитс с 2004 года является судьей Европейского суда, его полномочия должны закончиться в 2024 году. Он критично высказывается о политике Российской Федерации и считает оправданными санкции в отношении Москвы. Также он является сторонником закрытия русских школ в стране.

Напомним, 29 мая депутаты Сейма провели президентские выборы. Действующий президент Раймондс Вейонис принял решение не баллотироваться на этот пост повторно.

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