 

Президентская партия представила 14 кандидатов-мажоритарщиков на Харьковщине

27 июня 2019 г. 18:38
Автор: Лариса Говина
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От юристов и военных до экономистов и программистов. Партия «Слуга народа» озвучила фамилии своих представителей в Харьковской области и показала их общественности. В планах - сделать работу парламента прозрачной и открытой.

Александр Корниенко, консультант по развитию и общественный деятель:

Ми неодноразово заявляли, що важливою частиною нашої програми є внутрішня реформа Верховної Ради. Ми збільшуємо відповідальнітсь за "кнопкодавство". Вже такий закон внесений. Вона тепер буде кримінальною. Ми точно переглянемо регламент.

Главными критериями отбора представителей партии стали порядочность и честность. Таким образом, в Раду могут попасть новые лица с незапятнанной репутацией. Среди них - предприниматель и дипломированный хозяйственник Александр Счисленок. Прежде всего, считает он, изменений требует налоговая система.

Александр Счисленок, частный предприниматель:

Как можно вести бизнес при 19-25-30% годовых? Невозможно. Как можно вести бизнес, когда половину дохода у тебя изымает государство?Система налогообложения и кредитная политика делает неконкурентноспособным нашего предпринимателя.

Политический путь эксперт-криминалист Виктория Алексейчук выбрала, чтобы в качестве депутата работать над реформированием системы правосудия. В частности, это касается проведения экспертиз, результаты которых очень важны во время расследований.

Виктория Алексейчук, доцент кафедры криминалистики НЮУ им. Ярослава Мудрого:

Вплив з гори не дає об'єктивно проводити ці експертизи. Я вважаю, що повинна все ж таки бути конкуренція в цьому питанні.

Партию будут представлять на Харьковщине 14 специалистов в различных сферах.

Видео: 

Президентская партия представила 14 кандидатов-мажоритарщиков на Харьковщине - 27.06.2019

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