При изменении формата АТО операциями на Донбассе продолжают руководить военные

Процесс перехода Антитеррористической операции в другой формат противостояния российской агрессии только начинается, но по факту военные и ранее руководили операциями на Донбассе, сказал заместитель главы Службы безопасности Виктор Кононенко.

"Этот процесс (перехода - ИФ) только начался. Он предусматривает переход в полноценное управление (военными). Если говорить откровенно, то и так руководство осуществлялось руководителем сил АТО с переходом к военным. То есть означает это только то, что меняется название, а военные также продолжают руководить, как и руководили, мы подчиняемся", - сказал Виктор Кононенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") заявил, что в соответствии с опубликованным законом об обеспечении государственного суверенитета на Донбассе Антитеррористическая операция прекращается по решению первого заместителя главы Службы безопасности Украины, а мероприятия по обеспечению национальной безопасности вводятся решением президента страны.

В эфире телеканала "112.Украина", отвечая на вопрос ведущего, когда произойдет смена АТО на Операцию объеденных сил, и в чем будут их главные отличия, Иван Винник отметил: "Тут два действия невзаимосвязаны, потому что АТО и меры по обеспечению национальной безопасности могут происходить одновременно. АТО осуществляет Антитеррористический центр на основании закона о борьбе с терроризмом, поэтому чтобы прекратить АТО, необходимо соответствующее решение первого заместителя главы СБУ, который отвечает за борьбу с терроризмом".

"Для того, чтобы объявить мероприятия по обеспечению национальной безопасности - именно так называется новый режим применения войск, предусмотренный опубликованным законом… - надо соответствующее решение президента", - пояснил Иван Винник.

Как сообщалось, 23 февраля в парламентском издании "Голос Украины" опубликован закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. Закон определяет, что временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав.

Стратегическое руководство силами и средствами, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ осуществляет Генштаб, а руководство непосредственно в Донецкой и Луганской областях – командующий Объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника Генштаба.

Командующий Объединенных сил будет реализовывать свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ.