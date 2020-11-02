Принц Уильям переболел COVID-19, но скрыл это от общественности

02 ноября 2020 г. 16:00
Источник: Укринформ
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Герцог Кембриджский Уильям переболел тяжелой формой коронавируса еще в апреле 2020 года. Об этом сообщает The Sun.

По словам журналистов, после получения положительного теста на коронавирус в апреле, принц продолжил работать — он провел 14 телефонных и видеозвонков.

Однако после усугубления болезни, он самоизолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке, где за ним ухаживали дворцовые врачи.

Принц Уильям решил не сообщать публично о коронавирусе, чтобы не тревожить нацию, поскольку в то же время прогремели новости о болезни у премьер-министра Бориса Джонсона и отца Уильяма принца Чарльза, у которого диагностировали коронавирус в марте.

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