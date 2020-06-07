Принц Уильям работает волонтером на горячей линии, созданной для помощи во время пандемии

07 июня 2020 г. 19:03
Источник: Укринформ
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Принц Уильям и старший сын наследника британского престола принца Чарльза, признался, что работает волонтером на «горячей линии», которую королевская семья открыла для помощи людям во время пандемии коронавируса. Об этом пишет AP.

"Британский принц Уильям рассказал, что он анонимно работает волонтером горячей линии, созданной в кризисный период во время карантина на фоне пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Работает герцог Кембриджский на горячей линии Shout 85258 - это круглосуточная поддержка для обмена текстовыми сообщениями во время пандемии, разработанная британским Королевским фондом.

«Расскажу вам небольшой секрет, друзья: собственно, я работаю на горячей линии в качестве волонтера», - сказал Уильям во время видеоконференции с другими работниками платформы.

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