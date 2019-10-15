 

Пристайко назвал альтернативу формуле Штайнмайера

15 октября 2019 г. 12:35
Источник: Корреспондент.net
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Альтернативой формуле Штайнмайера является мобилизация. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что формула - "болезненный компромисс", но позволяет удерживать процесс восстановления суверенитета над временно оккупированными территориями "в мирном русле".

Глава МИД сообщил, что власть "знает и слышит каждое слово, сказанное против" такого варианта, однако альтернатива формуле – мобилизация.

"Если для народа это (формула Штайнмайера, – ред.) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать. Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса", - объяснил Пристайко.

Министр добавил, что формула "была придумана и согласована не его правительством", а новая власть "лишь выполняет то, на что Украина уже согласилась".

Ранее Пристайко сообщил, что выполнение минских договоренностей, в том числе формулы Штайнмайера, не может быть односторонним компромиссом со стороны Украины, от России ожидают встречных шагов.

 

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