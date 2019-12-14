Пристайко рассказал, когда станет известна конкретная дата прекращения огня и обмена пленными

Министр иностранных дел Вадим Пристайко надеется, что уже в среду, 18 декабря, украинская сторона услышит в Минске конкретную дату прекращения огня и обмена пленными. Об этом он заявил в эфире Свободы слова.

«До конца года, надеюсь, мы обменяем наших военнопленных, и договоренность будет достигнута в среду», – сказал Пристайко.

18 декабря, по словам Пристайко, должно состояться заседание рабочих групп ТКГ.

Кроме того, группа по безопасности потребует от ОБСЕ верификации услышанного. Гуманитарная группа окончательно сверит списки на обмен.

17 декабря Украина потребует от ОБСЕ изменить мандат миссии ОБСЕ, чтобы получить точную информацию относительно разведения сил на Донбассе.

В интервью УНИАН Вадим Пристайко уже заявлял, что Украина завершила определение новых участков для разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

