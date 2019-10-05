Пристайко рассказал об имеющихся двух планах по Донбассу

У руководства Украины есть планы А и B по урегулированию ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко в программе "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

"Специфика моей работы не позволяет рассказать вам все, что планируется в закрытых кабинетах, но поверьте мне, что у нас есть и план А, и план B", - сказал глава МИД.

Он также подчеркнул, что у правительства есть необходимость пересмотреть "стратегию и тактику". Пристайко допустил разработку и плана С. По словам министра, "по возможности" необходимо добиться договоренностей, которые бы под давлением западных партнеров Россия выполняла.

"Все эти планы… разработаны и предложены президенту. И это его задача, того человека, которого вы избрали президентом, принять эти сложные, неприятные, трудные решения, которые потом придется, наверное, … пояснять всем", - отметил министр.

Вечером 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Трехсторонняя контактная группа согласовала "формулу Штайнмайера" и разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого. Жителям "серой зоны" Зеленский лично гарантировал безопасность. Он также анонсировал разработку нового законопроекта об "особом статусе" Донбасса с учетом "формулы Штайнмайера". Заявления Зеленского спровоцировали массовые протесты в Киеве и других украинских городах.

Еще 12 сентября Зеленский выразил готовность обсуждать "формулу Штайнмайера" на предстоящем саммите "Нормадской четверки". Реализации "формулы Штайнмайера" требует РФ. В Кремле заявили, что будут настаивать на "письменных гарантиях" до и во время саммита "Нормандской четверки".