Проблемы Крымского моста: из-за ошибки с выбором грунта потратят на 2,9 миллиарда рублей больше

22 декабря 2017 г. 16:35
Источник: УНИАН
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20 декабря оккупанты завершили очередной этап строительства Крымского моста - сборку пролетных строений автодорожной части, полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского.

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту оккупантов столкнулось с проблемой, проект придется корректировать. Одна из причин — проблемы с грунтами. Это, по предварительным оценкам, потребует выделения еще 2,9 млрд руб. из бюджета

Отмечается, что в ходе реализации проекта строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Крыма возникли проблемы с грунтом, использующимся для строительства земляного полотна.  Было принято решение не пытаться укрепить грунт, а заменить его на новый. 

 "2,9 млрд руб. связаны не только с ошибкой в проекте по грунтам, дополнительные средства требуются в связи с изменениями проекта по электрификации, СЦБ, транспортной безопасности и т.д.", - заявил гендиректор компании-подрядчика "Ленпромтранспроект" Ростислав Шкурко.

Генподрядчик "Стройгазмонтаж" заявил, что данное изменение никак не повлияет на сроки ввода моста в эксплуатацию. 

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