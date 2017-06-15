Проект "Стена" будет финансироваться и дальше. Руководство МВД и комитет ВР по безопасности и обороне инспектировали границу

Проект «Стена» начат в сентябре 2014 года, но профинансирован только на 17 процентов от запланированного, сообщили харьковские пограничники. Полный бюджет, который необходим для завершения всех работ на границе с Россией - больше 4 миллиардов гривен. И все же за это время уже оборудовано почти 275 километров противотанковых рвов, почти 170 километров спецтрассы вдоль границы и 80 километров железной стены. Новейшие системы, бронетехника и другое техническое оснащение позволили в несколько раз уменьшить уровень правонарушений на пределе с Россией, говорят пограничники:

Сергей Бидыло, начальник Восточного регионального управления ГПСУ

Ми взяли 2011 -2013 роки для прикладу, три роки до початку війни і 2014-2016 роки і я вам доповідаю, що за перші три роки на ділянці було затримано 508 правопорушників, за 14-16 роки порушників було 308. Якщо брати безпосередньо по ділянці Дергачі, то за цей же період було затримано 167 порушників, за крайні три роки тільки 36

Сегодня границу инспектируют представители комитета ВР по вопросам безопасности и обороны и руководство МВД. Совместно планируют добиться увеличения финансирования. В целом государственным бюджетом в 2015-2016 годах на обустройство границы было выделено 600 миллионов гривен, в этом году уже получено 50 миллионов, но этого недостаточно. Поэтому народные избранники будут инициировать выделение дополнительных средств из так называемых "конфискованных денег Януковича":

Вадим Троян, заместитель министра внутренних дел Украины

Ви бачили і чули, що не хватає кошториса, ми зараз подаємо через комітет щоб вони подали законопроект у ВР,який буде регламентувати розподіл кошторису в законному порядку і друге саме головне,в верховній раді всі депутати повинні нас підтримати і почути,у нас ворог через два метри, ви бачили, треба працювати!

Андрей Тетерук, народный депутат Украины

Окрім фізичного розташування кордону, ми повинні розуміти , що Україна це інша держава, і наші держави повинні жити порознь,і питання облаштування кордону,я ким ніхто не займався 25 років. Воно зараз на часі,і ті кошти які були повернуті в державний бюджет України, які Янукович вкрав,і які ми повернули нарешті Україні, ми будемо обговорювати це, це 500 мільйонів гривень, аби ті роботи які повинні бути закінчені, вони будуть закінчені в строк.

Впервые Украина начала создание интеллектуальной границы на восточном рубеже, а не на западе. Это уже отметили не только народные депутаты и чиновники, но и зарубежные партнеры. Обустроить рубеж наподобие харьковских участков планируют также на границе с Молдовою и Приднестровьем.