Прокуратура Ирана выдала ордер на арест Трампа

29 июня 2020 г. 16:57
Источник: UNN
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Иран выдал ордер на арест и попросил Интерпол о помощи в задержании президента США Дональда Трампа и десятков других граждан, которые, по его мнению, причастны к атаке беспилотника, в результате которого в Багдаде погиб иранский генерал. Об этом сообщает AlJazeera.

В понедельник прокурор Тегерана Али Алькасимер (Ali Alqasimehr) заявил, что Трамп вместе с более чем 30 другими лицами, которых Иран обвиняет в причастности к атаке 3 января, в результате которой погиб генерал Касем Солеймани, обвиняются в "убийстве и терроризме".

Алькасимер не идентифицировал кого-нибудь еще, кроме Трампа, но подчеркнул, что Иран продолжит преследование, даже когда его президентство закончится.

Прокурор также заявил, что Иран попросил, чтобы Трампу и другим направили "красное уведомление" Интерпола с просьбой разыскать местонахождение и арестовать указанных лиц.

Отметим, что иранский генерал, командующий силами "Аль Кудс" 62-летний Касем Солеймани погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде. По данным СМИ, удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп утвердил авиаудар утром 2 января.

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