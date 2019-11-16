Прокуратура Нью-Йорка расследует причастность адвоката Трампа к газовым проектам в Украине, - СМИ США

16 ноября 2019 г. 19:05
Источник: Левый берег
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Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, прокуроры расследуют, мог ли Джулиани получать личную выгоду от газовых проектов в Украине, в которых принимали участие два его соратника – Лев Парнас и Игорь Фруман, которые сейчас находятся под стражей.

Газета пишет, что на встречах с украинскими чиновниками и бизнесменами Парнас и Фруман рассказывали о своих планах построить трубопровод из Польши в Украину, по которому будет транспортироваться природный газ из США.

Бизнесмены говорили, что этот проект поддерживают в администрации Трампа, а партнером является его личный адвокат Джулиани.

Напомним, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани стал ключевой фигурой в расследовании о начале процедуры импичмента президента США.

Законодатели также изучают, какую роль Джулиани сыграл в давлении на президента Украины Владимира Зеленского для расследования деятельности политических конкурентов Трампа.

Ранее американские СМИ сообщали, что расследование против Джулиани из-за его деятельности в Украине начала Федеральная прокуратура США.

Прокуроров заинтересовало, не нарушил ли адвокат Трампа закон о лоббизме.

 

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