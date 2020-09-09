Пропавшую в Беларуси оппозиционерку Колесникову держат в СИЗО

Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову, которую 7 сентября похитили неизвестные, нашли. Об этом сообщает TUT.BY. Ее арестовали. Сейчас политик находится в СИЗО №1 на Володарского в Минске. О чем журналистов проинформировал ее отец Александр Колесников.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и сообщил, что она арестована. Предложил привезти передачу», – цитирует издание слова отца.

Колесникову задерживали дважды: первый раз на улице в белорусской столице. Тогда у происшествия появился случайный свидетель, который и передал информацию о похищении оппозиционерки неизвестными в масках. Во второй раз Марию Колесникову задержали уже на границе с Украиной. По словам членов Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, женщину пытались силой вывезти с территории республики.

Однако политик порвала паспорт и сбежала из автомобиля. Другим оппозиционерам, которые на тот момент находились вместе с ней, удалось прорваться сквозь силовиков, окружавших мужчин из-за сорванной спецоперации, и выехать в Киев. О точном местопребывании женщины не знали до сих пор.

