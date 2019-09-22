 

«Прослушка» в кабинете Романа Трубы: комментарий ГБР

22 сентября 2019 г. 18:10
Источник: 112.ua
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В кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы 21 сентября было обнаружено устройство для прослушивания разговоров, которое может навредить расследованию ряда резонансных дел.

Как заявила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.

"Национальная полиция, в частности, следственно-оперативная группа, в которую входили и взрывотехники, и специалисты по кибербезопасности, сразу же прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия, для того чтобы выявить эту аппаратуру", - сообщила пресс-секретарь ГБР.

Она отметила, что ведомству пока не известно, кто, для чего и при каких условиях вмонтировал "прослушку" в вентиляционную систему.

"Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.

Пресс-секретарь ГБР также пояснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.

"В кабинете директора проходят совещания, в том числе, с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова.

Она констатировала, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты. 

 

Видео: 

Прослушку нашли в кабинете главы ГБР. Комментирует Иванова

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