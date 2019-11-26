Проспект Григоренко против Жукова. На сайте горсовета пропали голоса

На странице общественного обсуждения в форме электронных консультаций по переименованию проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова пропало около тысячи голосов

На днях на сайте Харьковского городского совета запустили "общественное обсуждение в форме электронных консультаций", а точнее, голосование по переименованию проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.

Однако с 25-го по 26-е ноября на соответвующей странице сайта пропала почти тысяча голосов, о чем свидетельствует сохранненная кэш-копия страницы в Google.

В сохраненной странице указано, что по состоянию на 10 утра 25 ноября 2019 проголосовали 1716 человек, 17% из которых проддерживает переименование, 83% - нет.

Но уже на следующий день количество проголосовавших резко сократилось. Так, по состоянию на 7 вечера 26 ноября на сайте горсовета указано, что проголосовало всего 897 человек, из них 21% - поддерживает переименование, 79% - нет.

Напомним, как сообщали Новости АТН, 20-го ноября Харьковский горсовет решил провести общественные слушания по вопросу присвоения имени Маршала Жукова путем переименования проспекта Петра Григоренко в Харькове путем голосования онлайн. Соответствующее объявление об этом было опубликовано на сайте горсовета.