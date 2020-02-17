Протесты в Баку: полиция задержала оппозиционеров

17 февраля 2020 г. 16:36
Источник: ZN.UA
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Полиция Азербайджана задержала лидеров оппозиционных партий и более 100 участников протестной акции в Баку. Граждане собирались в центре столицы в воскресенье, 16 февраля, в знак протеста против нарушений на парламентских выборах, победителями которых были объявлены лояльные президенту Ильхаму Алиеву партии и кандидаты. Перед зданием Центральной избирательной комиссии были выставлены кордоны спецназа. Правоохранители задерживали всех, кто приближался к ЦИК, и отводили их в автозаки и автобусы.

Оппозиционные политики были задержаны правоохранителями дома или в офисе. Лидеров партии "РЕАЛ" Ильгара Маммадова, партии "Мюсават" Арифа Хаджили и движения D18 Руслана Иззатли вывезли за пределы Баку и оставили там. Дальше всех завезли Иззетли – он оказался в городе Евлах в 300 км от азербайджанской столицы. Кандидатов в депутаты  Мехмана Гусейнова и Ульви Гасанли высадили на трассе "Гаджикабул – Кюрдамир" на расстоянии 150 км от Баку. Маммадова отвезли на 30 км от столицы. Еще 24 человек привезли на автобусе в поселок Сангачал, который располагается в полусотне километров южнее Баку.

При этом в МВД отрицают, что задерживали активистов. Отмечая, что никого из них не доставляли в отделения полиции.

"Возможно, что во время профилактических мероприятий кто-то был выведен с территории сотрудниками полиции. Это не должно означать, что их задержали", - заявил глава пресс-службы МВД Азербайджана Эсхан Захидов.

Напомним, 9 февраля в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, 70 из 125 мандатов получили члены правящей партии "Новый Азербайджан". Остальные места достались представителям других политических сил и самовыдвиженцам, также лояльным президенту Ильхаму Алиеву.

Международные наблюдатели, Совет Европы и ОБСЕ указали на множественные нарушения и факты давления на кандидатов и избирателей, что ставит под сомнение достоверность результатов голосования.

 

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