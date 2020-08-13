Протесты в Беларуси: экс-президент Литвы призвала Лукашенко уйти

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте поддержала протесты из-за выборов в Беларуси и призвала ее президента Александра Лукашенко уйти.

Об этом она заявила в Twitter в четверг, 13 августа.

"Лукашенко, диктатор с окровавленными руками - уйди сейчас. Ты определил свою судьбу - у тебя нет будущего на белорусской земле", - написала Грибаускайте.

Ранее действующий президент Литвы призвал ввести жесткие санкции против Беларуси.

Гитанас Науседа выступил с резкой критикой своего белорусского коллеги и пообещал разрыв отношений двух стран, если репрессии внутри Беларуси будут продолжаться.