Протесты в Беларуси: президент Литвы отказался считать Лукашенко легитимным

14 августа 2020 г. 9:15
Источник: Корреспондент.net
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Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Беларуси, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом, в четверг, 13 августа, глава литовского государства заявил в  интервью британскому телеканалу Sky News. 

По его словам, Лукашенко нельзя называть легитимным президентом, поскольку в стране нет свободных демократических выборов.

"Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Беларусь, возможно, будет полностью интегрирована в состав России", - подчеркнул литовский лидер.

Науседа отметил, что против белорусских властей могут ввести санкции, если ситуацию в стране не урегулируют мирным путем. 

Как утверждает Науседа, Москва "заинтересована в том, чтобы иметь государство-сателлит".

Напомним, накануне президент Литвы Гитанас Науседа предложил план деэскалации ситуации в Беларуси. 

Ранее страны Прибалтики и Польша призвали власти Беларуси созвать национальный круглый стол примирения с участием представителей гражданского общества, немедленно прекратить применять силу против своих граждан, а также отпустить всех задержанных.

 

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