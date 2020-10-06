Протесты в Киргизии: митингующие захватили Белый дом

В столице Киргизии Бишкеке участники акции протеста против результатов парламентских выборов в ночь на 6 октября захватили Белый дом — административное здание, в котором работают парламент, аппарат президента и сам глава государства.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

"После попытки штурма ворот Белого дома начались столкновения между милицией и митингующими, которые длились несколько часов. Ночью митингующие вошли в Белый дом", - говорится в сообщении.

Затем часть демонстрантов направилась к ГКНБ, чтобы освободить экс-президента Алмазбека Атамбаева. В итоге Атамбаева выпустили из СИЗО ГКНБ.

Тем временем, нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке. Его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева сообщила, что президент на рабочем месте в здании Жогорку Кенеша был до 2 часов ночи, проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами. Он рассчитывает на благоразумие организаторов акции протеста.

Напомним, 5 октября в столице Киргизии, Бишкеке, начались акции протеста с призывами аннулировать результаты выборов 4 октября. На митинг вышли несколько тысяч человек, демонстранты пытались штурмовать парламент и дворец президента.

Митингующие заявляют, что голосование 4 октября сфальсифицировали путем подкупа избирателей, использования админресурса и других нарушений.