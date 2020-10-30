Против судей Конституционного суда открыли уголовное производство о захвате власти

Открыто уголовное производство относительно возможного сговора судей Конституционного суда с целью захвата власти.

Как сообщил на своей странице в Facebooк народный депутат от «Голоса» Ярослав Юрчишин, производство возбуждено по его представлению.

«По моему представлению открыто производство о возможном сговоре конституционных судей с целью захвата власти. Это позволит устранить причастных к правонарушению судей без разрушения института Конституционного суда. Чтобы потом наполнить его достойными кандидатами через конкурсы», - заявил он.

По информации пресс-службы ГБР, председателя КС Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на 2 ноября.

Как сообщалось, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября из-за этого решения НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда.

В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.