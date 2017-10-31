Псевдопремьер Крыма Аксенов заявил, что готов дать показания по делу о госизмене

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности дать украинскому суду пояснения по уголовному делу о государственной измене.

Об этом он заявил на брифинге в Симферополе, передает ТАСС.

"При необходимости можно дать пояснения в режиме видеоконференцсвязи… с площадей, например, Генпрокуратуры Российской Федерации, находясь конкретно на территории РФ", - сказал Аксенов.

"Тут вопрос о том, чтобы мы создали нормальную практику, показали, что крымчан в принципе нельзя просто так осудить ни за что - за то, что они выразили свое волеизъявление. Мы пробиваем дорогу в этом направлении", - сказал Аксенов.

При этом он назвал обвинения "смешными" и заявил, что "не обращает на них внимания".Кроме Аксенова, в госизмене обвиняют "спикера" крымского парламента Владимира Константинова, а также экс-"прокурора", депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Их адвокат также заявлял, что все три фигуранта дела готовы участвовать в уголовном процессе и давать показания.

Напомним, прокуратура АРК сообщила Аксенову о подозрении еще в сентябре 2015 года. Аксенову вменяется незаконное завладение имуществом "Артека" стоимостью почти 250 млн грн в пользу России. В апреле прошлого года Печерский суд дал санкцию на задержание Аксенова.

В апреле 2017 года ГПУ составила письменные уведомления о новом подозрении - в госизмене - 10 крымским "чиновникам" и "депутатам", а также попросила суд о заочном расследовании относительно Аксенова и Поклонской.