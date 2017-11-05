Пучдемон сдался полиции Бельгии

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и несколько экс-членов правительства региона сдались полиции Бельгии.

Об этом сообщает ВВС.

Пучдемон уехал в Бельгию перед тем, как прокуратура Испании предъявила ему и членам распущенных региональных администраций и парламента Каталонии обвинения в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

Свой отъезд он аргументировал тем, что намерен пожаловаться на политизированные действия испанской судебной власти.

Прокуратура Бельгии 3 ноября получила ордер на арест Пучдемона, направленный властями Испании.

1 октября в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отделение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.

2 ноября Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых отстраненных министров правительства Каталонии.