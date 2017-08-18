Путин дал Минобороны РФ право забирать у россиян землю

18 августа 2017 г. 12:47
Источник: Украинская правда
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Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает Министерству обороны страны право изымать земельные участки для государственных нужд.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Минобороны РФ также получило право выдавать разрешения на строительство и эксплуатацию объектов обороны и безопасности, которые относятся к Вооруженным силам России и войскам национальной гвардии.

До этого военное ведомство имело право разрешать строительство лишь входящих в структуру Вооруженных сил объектов.

Весной 2017 года Путин также наделил правами изымать земли для государственных нужд Федеральную службу безопасности и Федеральную службу охраны.

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