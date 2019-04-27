Путин хочет упростить выдачу российских паспортов всем гражданам Украины

27 апреля 2019 г. 18:30
Источник: 112.ua
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Президент России Владимир Путин думает выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем жителям Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает "ТАСС".

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство (гражданство РФ)", - отметил Путин.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Заявления на вступление в гражданство РФ, которые поступают от жителей ОРДЛО,  должны рассматриваться не более трех месяцев с момента подачи. 

Украина обратилась в Совет безопасности ООН после упрощения Россией процедуры получения гражданства РФ. Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал это дерзким шагом, противоречащим минским договоренностям.

Ранее в России заявили о намерении упростить получение гражданства РФ жителям "ДНР" и "ЛНР" после выборов в Украине. Для этого был нужен только соответствующий указ Путина.

В МинВОТ Украины заявили, что лица, которые получат российские паспорта, автоматически потеряют украинское гражданство.

 

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