Путин хочет упростить выдачу российских паспортов всем гражданам Украины

Президент России Владимир Путин думает выдавать паспорта РФ по упрощенной процедуре всем жителям Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в КНР, передает "ТАСС".

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство (гражданство РФ)", - отметил Путин.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому упрощается процедура получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Заявления на вступление в гражданство РФ, которые поступают от жителей ОРДЛО, должны рассматриваться не более трех месяцев с момента подачи.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН после упрощения Россией процедуры получения гражданства РФ. Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал это дерзким шагом, противоречащим минским договоренностям.

Ранее в России заявили о намерении упростить получение гражданства РФ жителям "ДНР" и "ЛНР" после выборов в Украине. Для этого был нужен только соответствующий указ Путина.

В МинВОТ Украины заявили, что лица, которые получат российские паспорта, автоматически потеряют украинское гражданство.