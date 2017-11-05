Путин назвал четыре составляющие "генетического кода" россиян

Президент России Владимир Путин дал определение основам российской государственности и назвал четыре составляющие "генетического и культурного кода" россиян.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам президента РФ, "несущими конструкциями российской государственности" являются: "бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне".

По случаю Дня народного единства РФ Путин вручил ежегодную премию президента. Лауреатом премии в этом году стал заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Вячеслав Михайлов.

Напомним, что высказывания Путина по вопросам, связанным с "генетикой", в последнее время привлекли особое внимание общественности. Так, например, на недавнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин задался вопросом, с какой целью граждане иностранных государств собирают "биологический материал россиян"?. По мнению Путина, это делают "целенаправленно и профессионально", так как Россия - объект "очень большого интереса".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил высказывание президента РФ. Он заявил, что "такую деятельность в России ведут представители неправительственных организаций и других органов".